Кристина Пяртельпоэг: В прошлом году я подарила себе на день рождения сумку, а в этом - новую квартиру

В пятницу, 7 февраля, Кристина Пяртельпоэг опубликовала в социальных сетях несколько фотографий, намекающий на большой подарок по случаю предстоящего дня рождения. Блогерша, которая меньше чем через месяц отметит свой 31-й день рождения, объявила, что в этом году решила начать отмечать праздник чуть раньше.

„В прошлом году я купила себе на день рождения сумку Louis Vuitton, а в этом году купила квартиру“, — ликовала Кристина в посте в Instagram, поделившись фотографией заключения договора в нотариальной конторе в Таллинне.

Она также поделилась в своем аккаунте небольшим снимком того, как выглядит ее новое гнездышко. На видео было видно, что в квартире е пока нет мебели, а из окна открывается вид на лужайку. „Сегодня мы пошли делать замеры кухни, я наконец-то получу кухню своей мечты“, — еще более радостно сказала Кристина.

Сразу после публикации поста поклонники блогерши стали засыпать ее вопросами относительно покупки недвижимости. Кристина решила ответить им в социальных сетях. По ее словам, она купила себе 3-комнатную квартиру. Одна комната будет для дочери Хелани, а другую она оставит себе. „Мне не нужен большой дом, что мы вдвоем там будем делать?“ — рассуждала Кристина в социальных сетях.

Новая квартира блогерши находится в Таллинне, а не в Кейла, где она жила раньше. "Потому что у меня нет в Кейла ни одного друга. Сколько времени я живу в Кейла, три или четыре года? Я никого там не знаю. У меня нет там друзей, все мои друзья в Таллинне. Я решила вернуться в Таллинн“, — сказала она.

„Я открыла дверь, вошла и почувствовала, что это мой дом. Я очень взволнована!“ — сказала Кристина о новой главе своей жизни.