Большинство мест уже забронировано! Какие цены предлагают отели во время концерта AC/DC в Таллинне?

В пятницу, 7 февраля, в продажу поступили билеты на летний концерт легендарной рок-группы AC/DC в Таллинне. Хотя билеты все еще доступны, первым желающим пришлось простоять в очереди более часа, чтобы их получить. В связи с возникшем ажиотажем, издание Kroonika решило проанализировать варианты размещения в Таллинне во время концерта группы, чтобы получить представление о том, высок ли спрос на гостиничные номера.

По данным сайта Booking.com, на время концерта рок-группы (24 июля) в Таллинне уже забронировано 88% вариантов размещения. При этом отмечается, что 96% гостиничных номеров уже забронировано.

В ночь концерта, 25 июля, доступны очень дешевые (20 €/ночь) места в хостелах в общих номерах. С гостиницами ситуация сложнее: по цене от 105 до 200 евро осталось всего несколько номеров, стоимость большинства номеров уже превышает 200 евро. За самый дорогой номер в отеле, которым, как и следовало ожидать, оказался президентский люкс Swissotel, клиенту придется заплатить чуть более 2500 евро.

В прошлом году Bublik представил обзор наличия мест и цен на размещение в июне, когда на Певческом поле Таллинна пройдут концерты Imagine Dragons, Джастина Тимберлейка и Кайли Миноуг.

В пятницу отдел продаж Piletilevi столкнулся с серьезной перегрузкой, начавшейся из-за открытия продажи билетов на концерт AC/DC.

Рокер Яагуп Крем рассказал в своем аккаунте в Instagram, что ему пришлось долго ждать в виртуальной очереди Piletilevi. Он выразил свое недовольство относительно организации продажи билетов. "Уже 20 минут жду. Хуже, чем раньше была очередь за хлебом. Не знаю, может Piletilevi нужно задуматься о более мощных серверах“, — размышлял фронтмен Terminator в социальных сетях.

Отдельно стоит отметить, что цены на билеты на концерт AC/DC бьют все рекорды. Стоимость общего входного билета составляет 129,90 евро, вход на площадку перед сценой — 161,20 евро. В стоимость билета включена комиссия агента и сбор за обслуживание Таллиннского певческого поля.