28.02.2025, 12:00
БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Кто с кем пришел на главный праздник года? Президентский прием показал новый тренд: вместо партнера берут с собой ребенка!
ФОТО: Delfi Meedia
Президент Алар Карис уже принимал гостей в театре и концертном зале „Эстония“ по случаю Дня независимости, и в этом году прием прошел там же. На этот раз приподнятое настроение после веселого концерта перенеслось и на последовавшую за ним вечеринку.
Первыми на танцпол грациозно вышла президентская чета Сирье и Алар Карис, и после первых же тактов их примеру последовали гости.
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