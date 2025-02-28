Шоубиз
28.02.2025, 12:00

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Кто с кем пришел на главный праздник года? Президентский прием показал новый тренд: вместо партнера берут с собой ребенка!

 
Президентский прием 24 февраля 2025 года: Йоко Алендер, Кейт Пентус-Розиманнус, Райн Розиманнус, Сирье Карис, Алар Карис, Эдит Карлсон и другие.
Президентский прием 24 февраля 2025 года: Йоко Алендер, Кейт Пентус-Розиманнус, Райн Розиманнус, Сирье Карис, Алар Карис, Эдит Карлсон и другие.
ФОТО: Delfi Meedia

Президент Алар Карис уже принимал гостей в театре и концертном зале „Эстония“ по случаю Дня независимости, и в этом году прием прошел там же. На этот раз приподнятое настроение после веселого концерта перенеслось и на последовавшую за ним вечеринку.

Первыми на танцпол грациозно вышла президентская чета Сирье и Алар Карис, и после первых же тактов их примеру последовали гости.

Президент Керсти Кальюлайд вместо своего мужа Георгия-Рене Максимовского взяла с собой на прием внука Ремо Мярдла.

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