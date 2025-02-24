Шоубиз
24.02.2025, 19:25

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Осиновский, Каллас, Петрыкина, Кылварт. Смотрите, кого в этом году пригласили на президентский прием

 (3)

В театре и концертном зале „Эстония“ проходит торжественный прием, который президент Алар Карис устраивает в честь Дня независимости. Смотрите, кто приглашен на самый важный праздник года!

До сих пор президент Алар Карис проводил приемы по случаю Дня независимости в театре „Эстония“, и этот год не исключение. „Театр „Эстония“ - это место, где проходил первый прием после восстановления независимости. Этот выбор позволяет организовать мероприятие с меньшими затратами и обеспечить достойное место для празднования государственного праздника“, - сообщила в декабре Delfi пресс-секретарь канцелярии президента Марианн Судаков.

В театр „Эстония“ приглашены 800 гостей, список которых в этом году был составлен с акцентом на Год эстонской книги и его связи с культурой и образованием. Среди приглашенных - деятели культуры и спорта, способствующие развитию образования лица, защитники психического здоровья, общественные деятели, политики, государственные служащие и представители дипломатического корпуса.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии