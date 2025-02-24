БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Осиновский, Каллас, Петрыкина, Кылварт. Смотрите, кого в этом году пригласили на президентский прием

До сих пор президент Алар Карис проводил приемы по случаю Дня независимости в театре „Эстония“, и этот год не исключение. „Театр „Эстония“ - это место, где проходил первый прием после восстановления независимости. Этот выбор позволяет организовать мероприятие с меньшими затратами и обеспечить достойное место для празднования государственного праздника“, - сообщила в декабре Delfi пресс-секретарь канцелярии президента Марианн Судаков.