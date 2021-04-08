“Я давно об этом задумывался“: Стриптизер Джастин, переехавший в Эстонию, решил освоить другую профессию

“Самое лучшее в этой работе то, что, несмотря на текущую ситуацию, волосы у мужчин продолжают расти. Стрижка необходима для поддержания хорошего внешнего вида и гигиены. Будь то деловая встреча или свидание из Tinder”, — говорит переехавший из Австралии в Эстонию стриптизер Джастин МакНэрн, который решил также решил подзаработать парикмахером.

“Я всегда задумывался о том, чтобы стать мужским парикмахером”, — признался Джастин, которому удалось воплотить свою задумку в жизнь.

Молодой человек счастлив, когда может сделать клиенту именно ту прическу, которую он хочет. “Меня также интересуют новые знакомства, которые я завожу при работе с разными людьми”, — сказал он.