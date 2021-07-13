“Невозможно представить вещи страшнее насилия”: Избитый в Теллискиви ЛГБТ-активист высказался о произошедшем в Грузии

По поводу Грузии. Невозможно представить вещи страшнее насилия: физического, психологического, сексуального и любого другого. Для меня стал шокирующим «обезьяний» стиль противников ЛГБТ+ сообщества. Как можно себе вообще представить, люди врываются на чужую жилую площадь, крушат там все, давят на мопедах людей, убивают и избивают людей.

Выходя каждый год на парад гордости мы призываем к пониманию, к равенству в обществе, мы хотим мира и уважения.

Берегите себя! 💪🏼