“Невозможно представить вещи страшнее насилия”: Избитый в Теллискиви ЛГБТ-активист высказался о произошедшем в Грузии(74)
В столице Грузии скончался телеоператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава, избитый противниками ЛГБТ-сообщества, сорвавшими 5 июля запланированный гей-парад в Тбилиси (об этом RusDelfi писали здесь).
Артем Трохачев, которого в конце июня избили два гомофоба, решил высказаться по поводу сложившейся ситуации:
По поводу Грузии. Невозможно представить вещи страшнее насилия: физического, психологического, сексуального и любого другого. Для меня стал шокирующим «обезьяний» стиль противников ЛГБТ+ сообщества. Как можно себе вообще представить, люди врываются на чужую жилую площадь, крушат там все, давят на мопедах людей, убивают и избивают людей.
Выходя каждый год на парад гордости мы призываем к пониманию, к равенству в обществе, мы хотим мира и уважения.
Берегите себя! 💪🏼