ВИДЕО | “Снова в гостях”: Лиса, которая стащила у эстонца пачку чипсов, утром пришла за добавкой

“Лиса снова в гостях”, — написал мужчина и прикрепил видео, на котором лиса снова пришла к нему на территорию, и что-то заинтересованно пыталась отыскать в земле.

В комментариях пользователи посоветовали быть осторожнее с дикими животными, особенно если в дальнейшем автор видео планирует заводить детей или домашних животных.

“Она милая, спасибо, что поделились видео. В то же время, если задуматься над всей ситуацией, это молодая лиса, и если она привыкнет к людям, это может сыграть с ней в будущем злую шутку. Это дачный поселок или сельская местность?

Если это сельская местность, то я бы относился к ней жестче и немного оттолкнул бы ее — но как, не могу сразу сказать, придумал бы что-нибудь безопасное.

В противном случае она может пойти и на чужую территорию, думая, что все к ней так спокойно отнесутся, но там она может встретиться, например, с собакой, которая чаще всего большего размера и, конечно, будет защищать свой дом. А у лисиц, к сожалению, нет больничной кассы. Или найдет чью-нибудь кошку и обнаружит, что они съедобные. Конечно, кошки будут защищать себя до последнего. В результате получается искалеченная лиса и раненая кошка. Кроме того, если привычка жизни среди людей укоренится, она может в дальнейшем встретить гусей, кур и т.д. Лисы, особенно весной, когда обостряется голод, начинают охотиться, но потом на лису охотиться начинают люди.

Я, конечно, знаю, что городские лисы неизбежны, но в сельской местности их можно вытеснить обратно в природу. На дачных поселках, конечно, отпугивать лису от одного соседа к другому не принесет особой пользы”, — поделился пользователь в комментариях своими переживаниями.