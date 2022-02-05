ВИДЕООПРОС | Смотрят ли жители Эстонии Олимпийские игры?(76)
4 февраля в столице Китая Пекине открылись зимние Олимпийские игры. Редактор "Бублика" Алина Захарова отправилась в Lasnamäe Centrum и узнала, интересна ли Олимпиада жителям Эстонии, собираются ли они вообще за ней следить в этом году? Смотрите видео!
По опросу можно сделать вывод, что зимние Олимпийские игры все-таки пользуются большим интересом, чем летние (опрос про ОИ в Токио), за которыми очень трудно уследить из-за того, что разыгрывается очень много медалей. Пишите в комментариях, будете ли вы следить за ходом Олимпиады в Пекине?
В Играх примут участие 95 стран, в том числе и сборная Эстонии. Знаменосцами нашей команды стали лыжница-фристайлист Келли Сильдару и лыжник Мартин Химма.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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