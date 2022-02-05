ВИДЕООПРОС | Смотрят ли жители Эстонии Олимпийские игры?

По опросу можно сделать вывод, что зимние Олимпийские игры все-таки пользуются большим интересом, чем летние (опрос про ОИ в Токио), за которыми очень трудно уследить из-за того, что разыгрывается очень много медалей. Пишите в комментариях, будете ли вы следить за ходом Олимпиады в Пекине?

В Играх примут участие 95 стран, в том числе и сборная Эстонии. Знаменосцами нашей команды стали лыжница-фристайлист Келли Сильдару и лыжник Мартин Химма.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.

Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.