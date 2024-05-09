Смотри второй полуфинал Евровидения-2024 с Bublik и выиграй приятные подарки от Delfi — билеты на концерт и мерч

Сегодня состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2024. С замиранием сердца вся страна будет болеть за Эстонию, с надеждой, что 5MIINUST х Puuluup выйдут в финал и смогут побороться за победу в главном музыкальном конкурсе Европы.