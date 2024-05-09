09.05.2024, 13:46
Смотри второй полуфинал Евровидения-2024 с Bublik и выиграй приятные подарки от Delfi — билеты на концерт и мерч(5)
ФОТО: Delfi Meedia
Сегодня состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2024. С замиранием сердца вся страна будет болеть за Эстонию, с надеждой, что 5MIINUST х Puuluup выйдут в финал и смогут побороться за победу в главном музыкальном конкурсе Европы.
Портал Bublik традиционно будет смотреть Евровидение вместе с вами, а также вести онлайн-блог.
Присоединяйтесь к просмотру конкурса, комментируйте вместе с нами на нашей странице Facebook и получайте приятные подарки от Delfi!
План действий:
Обсуждать вместе с нами Евровидение в Facebook
Среди всех оставивших комментарии под постом о Евровидении в Facebook мы разыграем несколько приятных подарков: мерч Delfi, а также билеты на концерт 5MIINUST х Puuluup, Käärijä и Windows95Man