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09.05.2024, 13:46

Смотри второй полуфинал Евровидения-2024 с Bublik и выиграй приятные подарки от Delfi — билеты на концерт и мерч

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Смотри Евровидение с Delfi
Смотри Евровидение с Delfi
ФОТО: Delfi Meedia

Сегодня состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2024. С замиранием сердца вся страна будет болеть за Эстонию, с надеждой, что 5MIINUST х Puuluup выйдут в финал и смогут побороться за победу в главном музыкальном конкурсе Европы.

Портал Bublik традиционно будет смотреть Евровидение вместе с вами, а также вести онлайн-блог.

Присоединяйтесь к просмотру конкурса, комментируйте вместе с нами на нашей странице Facebook и получайте приятные подарки от Delfi!

План действий:

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