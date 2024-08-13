Организаторы фестивалей: люди осторожничают с покупкой билетов

По словам организаторов фестивалей, ощущается спад экономики, поэтому людей, желающих посетить подобные мероприятия становится все меньше.
„Если бы мы год назад знали, что в Эстонии так плохо пойдут дела, то были бы осторожнее в организации фестиваля. Но такой замечательной программы, как в этом году, раньше не было. Потому что иностранных исполнителей много, и они все прилетели из Центральной Европы“, - рассказал организатор Viru Folk Пеэп Веэдла.
На фестивале Birgitta, который имеет уже 20-летнюю историю, дела идут хуже по сравнению с прошлыми годами.
„Чувствуется, что люди осторожничают с покупкой билетов. Оставляют на последний момент и, конечно, организаторам это не добавляет чувства стабильности. До последнего момента не ясно, придет народ или нет“, - отметил директор фестиваля Birgitta Леннарт Сундья.