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13.08.2024, 14:11

Организаторы фестивалей: люди осторожничают с покупкой билетов

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.

Фестивали и концерты становятся не по карману жителям Эстонии, которые откладывают покупку билетов на последний момент, пишет rusERR.

По словам организаторов фестивалей, ощущается спад экономики, поэтому людей, желающих посетить подобные мероприятия становится все меньше.

„Если бы мы год назад знали, что в Эстонии так плохо пойдут дела, то были бы осторожнее в организации фестиваля. Но такой замечательной программы, как в этом году, раньше не было. Потому что иностранных исполнителей много, и они все прилетели из Центральной Европы“, - рассказал организатор Viru Folk Пеэп Веэдла.

На фестивале Birgitta, который имеет уже 20-летнюю историю, дела идут хуже по сравнению с прошлыми годами.

„Чувствуется, что люди осторожничают с покупкой билетов. Оставляют на последний момент и, конечно, организаторам это не добавляет чувства стабильности. До последнего момента не ясно, придет народ или нет“, - отметил директор фестиваля Birgitta Леннарт Сундья.

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