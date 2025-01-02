ФОТО | „С Новым годом, персики мои“. Стилист Алексей Солтан встретил 2025 год в эффектном образе вдали от Эстонии

На новогодней вечеринке в роскошном пятизвездочном отеле Four Seasons Bangkok Алексей Солтан был в черном образе, которому добавляли блеска сверкающие аксессуары. На Алексее был надет роскошный расшитый камнями и бусинами пиджак, голову украшали заколки со стразами, а в руке у него была элегантная сумочка Balenciaga.

„С Новым 2025 годом, персики мои!“ - подписал фото стилист.

„Заходите в Новый год так, как будто мир уже ваш. С улыбкой, с осознанием своей силы и с ощущением, что впереди только лучшее!“ - оставил пожелания Солтан своим подписчикам.

„Пусть этот год будет вашим подиумом, где каждый шаг будет уверенным, каждая победа будет сиять ярко яркой, а каждая мечта станет реальностью. Блистайте, дерзайте и творите волшебство, никогда не забывая о том, кто является настоящей звездой“, - добавил он.

Подписчики остались в восторге и завалили Алексея комплиментами и поздравлениями. „Звезда должна звездить, где бы не был“; „Не перестаю вами восхищаться“; „Какая роскошь“ и „Безупречная красота“, - написали они.

Эстонский стилист Алексей Солтан известен своим яркими образами и открытыми жизненным взглядам, чем часто привлекает внимание общественности. Особенно много комплиментов и восхищения собирают его эпатажные фотосессии, в которых он всегда предстает в новых образах, часто стирающих границы между гендерами. Например, в этом году стилист поразил подписчиков роскошной грудью пятого размера и откровенными кадрами с голым мужчиной.

В начале года Солтан также открыл кафе-ресторан в столичном квартале Ротерманни под названием Bali. Фишка заведения — меню с завтраками, которые можно заказывать целый день. Декор и меню кафе напоминают о популярных курортах Бали, создавая атмосферу отдыха и экзотики.

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