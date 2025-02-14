ФОТО | Любовь витает в воздухе! На улице Виру вовсю скупают цветы ко Дню святого Валентина

С самого утра жители Таллинна уже приходят в цветочные магазины рынка на улице Виру, чтобы купить букеты и порадовать ими своих любимых.

По словам флористов, в этом году бешено цветы не скупают. Чтобы увидеть настоящее „цветочное ралли“, нужно прийти через месяц - 8 марта, отмечают они.

Однако наблюдается растущая тенденция использовать Bolt, Wolt и т.д. для заказа цветов. Например, когда фотограф Delfi несколько минут разговаривал с флористом, то она уже получила 7 заказов через Wolt. Таким образом, люди все больше выбирают удобство и доверяют доставку цветов любимым курьерам.

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День святого Валентина становится все более важным праздником в Эстонии, его отмечают около 60% жителей страны.

Согласно исследованию, проведенному Norstat в январе, женщины, особенно в возрасте 20–29 и 50–60 лет, а также люди с более низкими средними доходами в основном планируют дарить друзьям, близким и любимым сладости. Мужчины же предпочитают дарить в этот день цветы. 26% респондентов упомянули посещение кино или культурного мероприятия, а 21% – торт.

„Перед Днем святого Валентина мы всегда видим резкий рост продаж сладостей и цветов, и этот год наверняка не станет исключением. В прошлом году продажи срезанных цветов в период Дня святого Валентина выросли в целых шесть раз, а сладостей продали на 55% больше обычного. Делают и более полезные для здоровья подарки – продажи ягод выросли в целых три раза“, – отметил директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару.