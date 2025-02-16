ФОТО | Даже президент Эстонии заценил! Алар Карис креативно поздравил Томм Кэша с победой на Eesti Laul

„Поздравляю, Томми Кэш!“ - отметил президент Эстонии Алар Карис в Instagram. К своему поздравлению он добавил фотографию, которая иллюстрирует тему песни - стаканчик из-под кофе. В данном случае он находится на салфетке с изображением президентского дворца в Кадриорге и соответствующим текстом.

В прошлом году Алар Карис также поздравил 5MIINUST и Puuluup с победой в Eesti Laul и пожелал им удачи на „Евровидении“. Правда, в прошлый раз он был чуть более многословным.

За победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.

Можно сказать, Томми Кэш выиграл единогласно - получил больше всего баллов как от жюри, так и от телезрителей, пройдя в суперфинал. В итоге в суперфинале, где Кэш боролся с Андреем Зевакиным и Ан-Марлен, телезрители также отдали больше всего голосов за эксцентричного рэпера - целых 83%.

Песня „Espresso Macchiato“ родилась, по словам Кэша, совершенно естественно. „Мы никогда не садились с мыслью: давайте напишем песню специально для „Евровидения“. Кофе объединяет людей по всему миру, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое“, – отметил он.

Евровидение 2025

69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс. Эстония выступит в первом полуфинале.

Артисты из стран „большой пятерки“ — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания — в полуфинале не участвуют. В этом году не надо проходить отбор и Швейцарии, которая победила в прошлогоднем „Евровидении“.

Первый полуфинал состоится 13 мая, в нем принимают участие: Швеция, Украина, Словения, Исландия, Эстония, Польша, Португалия, Нидерланды, Азербайджан, Албания, Сан-Марино, Бельгия, Кипр, Хорватия, Норвегия.

Второй полуфинал состоится 15 мая, в нем принимают участие: Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург, Грузия, Сербия.