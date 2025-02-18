ФОТО | Премьер-министр Кристен Михал встретился с Томми Кэшем: "У любителей кофе теперь тоже есть своя песня"

„У любителей кофе теперь тоже есть своя песня. Удачи на „Евровидении“, Томми Кэш“, - написал Михал у себя в Instagram.

Кристен Михал сказал эстонскому рэперу, который едет на „Евровидение“, что если музыкант победит, то премьер-министр пообещал подумать о том, где в Эстонии провести „Евровидение“.

„Он сказал, что уже думает о том, что нужно построить, а я ему сказал, что, пожалуйста, начинайте рассчитывать все заранее, на случай если „Евровидение“ будет здесь в 2026 году. То же самое было у меня и с Eesti Laul: я обещал, я сделал. Я не смотрел дальше этой битвы, но это не было для меня пустяком, я все равно относился к этому серьезно“, - рассказал Кэш.

Ранее Кэша также поздравил с победой сам президент Эстонии. „Поздравляю, Томми Кэш!“ - написал президент Эстонии Алар Карис в Instagram. К своему поздравлению он добавил фотографию, которая иллюстрирует тему песни - стаканчик из-под кофе. В данном случае он находится на салфетке с изображением президентского дворца в Кадриорге и соответствующим текстом.

За победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.

Можно сказать, Томми Кэш выиграл единогласно - получил больше всего баллов как от жюри, так и от телезрителей, пройдя в суперфинал. В итоге в суперфинале, где Кэш боролся с Андреем Зевакиным и Ан-Марлен, телезрители также отдали больше всего голосов за эксцентричного рэпера - целых 83%.

Песня „Espresso Macchiato“ родилась, по словам Кэша, совершенно естественно. „Мы никогда не садились с мыслью: давайте напишем песню специально для „Евровидения“. Кофе объединяет людей по всему миру, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое“, – отметил он.

69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс. Эстония выступит в первом полуфинале.