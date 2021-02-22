Музыка, бокал вина и подруга: эстонский эротический фотограф рассказал, что помогает моделям раскрепоститься

— Как вы относитесь к истории фотографа, который обвинялся в домогательствах?

— Если фотограф действительно вел себя так, как описывает модель, то это ужасно и, безусловно, непозволительно со стороны фотографа.

— Часто ли в Эстонии случаются такие ситуации?

— Такие истории в Эстонии крайне редки: очень высок риск потерять репутацию и клиентов. При таком маленьком рынке это может означать конец карьеры фотографа.

— Считаете ли вы, что девушка тоже в каких-то моментах повела себя неправильно?

— Я не считаю, что девушка в чем-то виновата, если действительно были домогательства — это вина второй стороны. Но при этом я считаю, что банальное чувство самосохранения должно было сработать у девушки, а она, по ее же словам, решила продолжить съемку, потому что волновалась о потраченном времени. Для меня это звучит крайне странно.

— Как вы ведете себя на съемках чтобы не испугать, а наоборот, раскрепостить модель?

— Я веду себя на съемках корректно — образы, позы, стиль обсуждаются заранее. В процессе могут возникнуть и новые идеи, но если модель чувствует себя некомфортно в каком-то образе, мы просто идём дальше.

— Что помогает моделям расслабиться?

— Люди разные, но на съемках я всегда стараюсь создать приятную атмосферу. Кому-то помогает любимая музыка, кому-то бокал вина, кто-то приходит с подругой. Если модель раскрепощена и в хорошем настроении, то и снимки будут отличными. А доверяют как раз из-за моего отношения к моделям и нестандартных решений и образов.