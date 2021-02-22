Всякая всячина
22.02.2021, 16:00

Музыка, бокал вина и подруга: эстонский эротический фотограф рассказал, что помогает моделям раскрепоститься

 (4)
Алина Захарова
Shutterstock
После истории, где некоторых эстонских фотографов обвиняли в домогательствах (читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ), стали высказываться и другие эротические фотографы, которые делают свою работу, но, по их словам, никогда не переступают черту. С одним из них "Бублику" удалось пообщаться. Фотограф под ником hanky_poo_poo, который работает и в Эстонии, и в Санкт-Петербурге, рассказал, как относится к ситуациям с домогательствами и как помогает моделям раскрепоститься и почувствовать себя уверенно.

Как вы относитесь к истории фотографа, который обвинялся в домогательствах?

Если фотограф действительно вел себя так, как описывает модель, то это ужасно и, безусловно, непозволительно со стороны фотографа.

Часто ли в Эстонии случаются такие ситуации?

Такие истории в Эстонии крайне редки: очень высок риск потерять репутацию и клиентов. При таком маленьком рынке это может означать конец карьеры фотографа.

— Считаете ли вы, что девушка тоже в каких-то моментах повела себя неправильно?

Я не считаю, что девушка в чем-то виновата, если действительно были домогательства — это вина второй стороны. Но при этом я считаю, что банальное чувство самосохранения должно было сработать у девушки, а она, по ее же словам, решила продолжить съемку, потому что волновалась о потраченном времени. Для меня это звучит крайне странно.

Как вы ведете себя на съемках чтобы не испугать, а наоборот, раскрепостить модель?

Я веду себя на съемках корректно образы, позы, стиль обсуждаются заранее. В процессе могут возникнуть и новые идеи, но если модель чувствует себя некомфортно в каком-то образе, мы просто идём дальше.

Что помогает моделям расслабиться?

Люди разные, но на съемках я всегда стараюсь создать приятную атмосферу. Кому-то помогает любимая музыка, кому-то бокал вина, кто-то приходит с подругой. Если модель раскрепощена и в хорошем настроении, то и снимки будут отличными. А доверяют как раз из-за моего отношения к моделям и нестандартных решений и образов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pavel Miskov (@hanky_poo_poo)
Оставить комментарий Читать комментарии (4)