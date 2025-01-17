ПОДКАСТ | Колготки на мужских ногах, свингеры и мастерицы эротического массажа: мы знаем, что вы читали на Delfi больше всего
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Секс-олимпиада, мужчина „морская звезда“ и таинственные таллиннские массажи на квартире – в этом выпуске вы найдете все: юмор, иронию, невообразимые истории, практические советы, и все это вокруг темы секса. Подкаст «Поехали ко мне» привлекает внимание именно сочетанием реальных жизненных историй, здорового отношения к теме в легкой, ненавязчивой манере. В этом выпуске ведущие подкаста обсуждают секс, отношения и самые кликабельные новости портала Bublik.ee в 2024 году.
Что вы пропустили, если до сих пор не нажали «play»?
Секс-олимпиада или новое музыкальное порно?
Клип Томми Кэша обсуждают все, и не зря. На грани провокации, этот ролик стал темой жарких дискуссий. В подкасте ведущие делятся своими впечатлениями и обсуждают креативные детали, которые, по их словам, лучше смотреть без детей и лишних глаз.
Массаж в Мустамяэ и четыре «арбуза».
История про жителя деревни, который ради интрижки отправился в Таллинн. Чем закончилась его встреча с мастерами эротического массажа? Удачное ли это вложение 30 евро? Спойлер: результат оказался неожиданным.
Секреты свингерских вечеринок.
Таллиннские свингеры рассказали, как готовятся к своим встречам. Можно ли убить страсть дезинфицирующими средствами? И какие запахи считаются самыми «сексуальными»? Ответы — в подкасте.
Колготки на мужчине и неожиданные фетиши.
История мужчины, которого возбуждают колготки. И не на девушке, а на себе. Тема заставляет задуматься о границах в отношениях. Что делать, если без сетки на волосатых ногах секс невозможен? Ведущие обсуждают эту тему откровенно и с интересом.
Три истории от эстонок, свидания которых пошли не по плану
Забавные и неловкие свидания иногда становятся лучшими историями для друзей. Узнайте, кто такой «мужчина-морская звезда» и почему его благодарят за «лучший» секс.
Почему стоит слушать?
Подкаст «Поехали ко мне» — это возможность взглянуть на темы секса и отношений с новой стороны. Остроумные диалоги, неожиданные истории и честные обсуждения делают его интересным для широкой аудитории. Узнайте, чем увлекается ваш сосед!
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