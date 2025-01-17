ПОДКАСТ | Колготки на мужских ногах, свингеры и мастерицы эротического массажа: мы знаем, что вы читали на Delfi больше всего

Секс-олимпиада или новое музыкальное порно?

Клип Томми Кэша обсуждают все, и не зря. На грани провокации, этот ролик стал темой жарких дискуссий. В подкасте ведущие делятся своими впечатлениями и обсуждают креативные детали, которые, по их словам, лучше смотреть без детей и лишних глаз.

Массаж в Мустамяэ и четыре «арбуза».

История про жителя деревни, который ради интрижки отправился в Таллинн. Чем закончилась его встреча с мастерами эротического массажа? Удачное ли это вложение 30 евро? Спойлер: результат оказался неожиданным.

Секреты свингерских вечеринок.

Таллиннские свингеры рассказали, как готовятся к своим встречам. Можно ли убить страсть дезинфицирующими средствами? И какие запахи считаются самыми «сексуальными»? Ответы — в подкасте.

Колготки на мужчине и неожиданные фетиши.

История мужчины, которого возбуждают колготки. И не на девушке, а на себе. Тема заставляет задуматься о границах в отношениях. Что делать, если без сетки на волосатых ногах секс невозможен? Ведущие обсуждают эту тему откровенно и с интересом.