ГОРЯЧЕЕ ФОТО | Какая фигура! Скандальная Эрна Хуско наслаждается отдыхом под испанским солнцем в бикини

Скандальная блогерка Эрна Хуско, отдыхающая в Марбелье, выложила горячие отпускные фотографии, на которых она позирует в облегающем бикини.

„Жизнь под кокосовыми пальмами“, - подписала Эрна фотографии, шесть из которых демонстрируют ее великолепную фигуру.

У Хуско более 300 000 подписчиков в Instagram. Свою известность он приобрел благодаря созданию контента о фитнесе и стиле жизни.

Девушка часто путешествует и не стесняется выкладывать откровенные снимки, где отлично видно ее спортивное тело. Недавно она привлекла к себе много внимания, когда пришла в ресторан в Милане, можно сказать, без штанов.

Эрна Хуско не только самая известная эстонка и скандально известная королева парковочных штрафов, но и фитнесс-красотка, которая продает свой курс для того, как накачать аппетитные ягодицы. Поэтому неудивительно, что блогерка решила поместить именно фото своих ягодиц даже на собственную коллекцию одежды.

В прошлом году красотка объявила, что исполнила мечту всей своей жизни. Хуско, которая жила в Финляндии и была известна своими тренировками для ягодиц, купила квартиру за границей. Теперь у нее есть свое гнездышко в Таллинне! Новый дом Эрны находится в роскошном новом жилом комплексе Vektor на Пярнуском шоссе, где цены на квартиры начинаются от 160 000 евро.

В Финляндии Эрна Хуско печально известна своими многочисленными нарушениями правил дорожного движения и штрафами за парковку, в результате чего финские СМИ окрестили ее „Королевой парковочных штрафов“. Кроме парковочных штрафов Хуско также получила штрафы за превышение скорости и вождение автомобиля без водительских прав. Несколько штрафов девушка успела схлопотать и в Таллинне. По словам красотки, она получала штрафы и на 80 евро, но признается, что обычно не придает особого значения сумме штрафа.

Хуско говорит, что многие люди требуют, чтобы ее лишили прав. Сама же она считает, что ни в чем не виновата. „Иногда я спешу и не могу припарковаться. Не могу ничего с этим поделать! Моя жизнь иногда такая бешеная, что нет времени посмотреть по сторонам“, - объяснила она свое поведение и подчеркнула, что штрафы не делают ее плохим водителем.