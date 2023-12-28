ФОТО | Помним, любим, скорбим. Звезды и известные люди, которых мы потеряли в этом году

Подводя итоги ушедшего года невозможно не вспомнить о тех, кого этот год забрал с собой. Что поделать - так устроена жизнь! Вот некоторые эстонские и мировые известные личности, которых не стало в 2023 году. Нажмите на имя человека, чтобы узнать о нем больше.