Шоубиз
28.12.2023, 12:00

ФОТО | Помним, любим, скорбим. Звезды и известные люди, которых мы потеряли в этом году

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Мэттью Перри, Тина Тернер, Анатолий Архангельский, Ита Эвер
Мэттью Перри, Тина Тернер, Анатолий Архангельский, Ита Эвер
ФОТО: Scanpix | Delfi Meedia

Подводя итоги ушедшего года невозможно не вспомнить о тех, кого этот год забрал с собой. Что поделать - так устроена жизнь! Вот некоторые эстонские и мировые известные личности, которых не стало в 2023 году. Нажмите на имя человека, чтобы узнать о нем больше.

12 января - Лиза-Мари Пресли, певица и композитор, единственная дочь Элвиса Пресли (54)

14 января - Инна Чурикова, советская и российская актриса (79)

Инна Чурикова

15 января - Вахтанг Кикабидзе, грузинский певец, актер и режиссер (84)

16 января - Джина Лоллобриджида, итальянская актриса (95)

28 февраля - Индрек Тооме, эстонский предприниматель и видный политик советских времен (79)

3 марта - Анатолий Архангельский, солист эстонского национального балета (45)

Анатолий Архангельский

15 марта - Юри Крафт, экс-директор швейных фабрик „Сангар“ и „Клементи“, бывший министр ЭССР (88)

10 мая - Хенри Лакс, эстонский композитор, художник и певец (62)

29 апреля - Сергей Колесников, российский актер и ведущий телепрограммы „Фазенда“ (68)

30 апреля - Вячеслав Зайцев, советский и российский модельер (85)

2 мая - Валентин Юдашкин, российский дизайнер (59)

Валентин Юдашкин

24 мая - Тина Тернер, певица, актриса и легенда рок-н-ролла (83)

6 июня - Олаф Суудер, эстонский теле- и радиожурналист, ведущий новостной программы „Reporter“ (50)

12 июня - Сильвио Берслускони, итальянский политик и бизснесмен (86)

Сильвио Берлускони

11 июля - Милан Кундера, чешский писатель, автор романа „Невыносимая легкость бытия“ (94)

13 июля - Елена Коршунова, экс-мэр Силламяэ и бывший председатель горсобрания (61)

16 июля - Джейн Биркин, актриса, певица и икона стиля (76)

20 июля - Ааду Муст, эстонский историк и политик, отец Кадри Симсон (72)

Ааду Муст

26 июля - Шинейд О’Коннор, ирландская певица (56)

31 июля - Ангус Клауд, актер, известный по сериалу „Эйфория“ (25)

3 августа - Ирина Мирошниченко, российская актриса театра и кино (81)

8 августа - Вера Васильева, советская и российская актриса (97)

9 августа - Ита Эвер, легендарная эстонская актриса театра и кино (92)

Ита Эвер

22 августа - Тото Кутуньо, итальянский певец (80)

16 сентября - Вячеслав Гришечкин, российский актер, звезда сериала „Солдаты“ (61)

19 сентября - Алексей Янин, российский актер (40)

27 сентября - Майкл Гэмбон, британский актер, сыгравший Дамблдора (82)

Майкл Гэмбон

14 октября - Марек Калмус, известный персональный тренер и культурист (52)

16 октября - Геннадий Гладков, российский композитор (88)

28 октября - Мэттью Перри, звезда сериала „Друзья“ (54)

2 ноября - Кайа Ива, бывший министр и депутат Рийгикогу (59)

Кайа Ива

29 ноября - Генри Киссинджер, американский дипломат и политик (100)

17 декабря - Дмитрий Красилов, российский актер и танцор, известный как „Пухляш“

... и многие другие. Светлая память!

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