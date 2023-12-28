ФОТО | Помним, любим, скорбим. Звезды и известные люди, которых мы потеряли в этом году(2)
Подводя итоги ушедшего года невозможно не вспомнить о тех, кого этот год забрал с собой. Что поделать - так устроена жизнь! Вот некоторые эстонские и мировые известные личности, которых не стало в 2023 году. Нажмите на имя человека, чтобы узнать о нем больше.
12 января - Лиза-Мари Пресли, певица и композитор, единственная дочь Элвиса Пресли (54)
14 января - Инна Чурикова, советская и российская актриса (79)
15 января - Вахтанг Кикабидзе, грузинский певец, актер и режиссер (84)
16 января - Джина Лоллобриджида, итальянская актриса (95)
28 февраля - Индрек Тооме, эстонский предприниматель и видный политик советских времен (79)
3 марта - Анатолий Архангельский, солист эстонского национального балета (45)
15 марта - Юри Крафт, экс-директор швейных фабрик „Сангар“ и „Клементи“, бывший министр ЭССР (88)
10 мая - Хенри Лакс, эстонский композитор, художник и певец (62)
29 апреля - Сергей Колесников, российский актер и ведущий телепрограммы „Фазенда“ (68)
30 апреля - Вячеслав Зайцев, советский и российский модельер (85)
2 мая - Валентин Юдашкин, российский дизайнер (59)
24 мая - Тина Тернер, певица, актриса и легенда рок-н-ролла (83)
6 июня - Олаф Суудер, эстонский теле- и радиожурналист, ведущий новостной программы „Reporter“ (50)
12 июня - Сильвио Берслускони, итальянский политик и бизснесмен (86)
11 июля - Милан Кундера, чешский писатель, автор романа „Невыносимая легкость бытия“ (94)
13 июля - Елена Коршунова, экс-мэр Силламяэ и бывший председатель горсобрания (61)
16 июля - Джейн Биркин, актриса, певица и икона стиля (76)
20 июля - Ааду Муст, эстонский историк и политик, отец Кадри Симсон (72)
26 июля - Шинейд О’Коннор, ирландская певица (56)
31 июля - Ангус Клауд, актер, известный по сериалу „Эйфория“ (25)
3 августа - Ирина Мирошниченко, российская актриса театра и кино (81)
8 августа - Вера Васильева, советская и российская актриса (97)
9 августа - Ита Эвер, легендарная эстонская актриса театра и кино (92)
22 августа - Тото Кутуньо, итальянский певец (80)
16 сентября - Вячеслав Гришечкин, российский актер, звезда сериала „Солдаты“ (61)
19 сентября - Алексей Янин, российский актер (40)
27 сентября - Майкл Гэмбон, британский актер, сыгравший Дамблдора (82)
14 октября - Марек Калмус, известный персональный тренер и культурист (52)
16 октября - Геннадий Гладков, российский композитор (88)
28 октября - Мэттью Перри, звезда сериала „Друзья“ (54)
2 ноября - Кайа Ива, бывший министр и депутат Рийгикогу (59)
29 ноября - Генри Киссинджер, американский дипломат и политик (100)
17 декабря - Дмитрий Красилов, российский актер и танцор, известный как „Пухляш“
... и многие другие. Светлая память!