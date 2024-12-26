Останутся навсегда в 2024-ом: большой список мест, которые мы потеряли в уходящем году
Прошедший год оказался сложным для многих заведений Эстонии, и ряд культурных и гастрономических мест, которые радовали жителей и гостей страны, к сожалению, закрыли свои двери. Вспоминаем эти заведения и фиксируем для истории.
Этот год оказался тяжелым для многих заведений Эстонии. Закрылись не только культовые рестораны и бары, но и целые театры, спа-центры и даже ночные клубы, которые десятилетиями радовали жителей и гостей страны. Предлагаем вспомнить об этих местах и о причинах их закрытия.
1. Суши-бар Tokyo (Тарту)
Один из первых суши-баров в Эстонии, более 15 лет радовавший тартусцев японской кухней, закрылся 14 ноября. Владельцы поблагодарили клиентов за многолетнюю поддержку, а новость вызвала бурю эмоций в социальных сетях.
Читайте подробнее: Легенда канула в Лету: закрылся один из первых суши-баров в Эстонии
2. Спа-центр Lavendel Spa (Виймси)
Спа-центр, известный уникальными банями и лимонным джакузи, закрыл свои двери спустя десятилетие работы. Экономическая нестабильность оказалась сильным ударом по индустрии спа-услуг.
Читайте подробнее: После 10 лет работы в Таллинне закрылся популярный спа-отель. В здании теперь дом призрения
3. Кафе-ресторан Trikster Tihane (Тарту)
Популярное место в творческом городке Aparaaditehas проработало восемь лет. Закрытие сопровождалось удалением аккаунтов заведения в соцсетях, оставив поклонников без объяснений.
Читайте подробнее: После восьми лет работы популярное кафе закрывает свои двери
4. Магазин спортивных товаров Hawaii Express (Вильянди)
Работавший с 1999 года магазин закрылся из-за переезда руководителя и сложной экономической ситуации. Это стало символическим концом для магазина, долгое время оставшегося важным для города.
Читайте подробнее: Конец эпохи. В Вильянди закрылся известный магазин спортивных товаров, работавший более 20 лет
5. Авиакомпания Nordica
20 ноября стало известно о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ (Xfly). Решение связано с отказом инвестора продолжать приватизацию, а также ухудшением экономической ситуации.
Читайте подробнее: Инвестор отказал в последний момент: Nordica прекращает деятельность и подает заявление о банкротстве
6. Ресторан Kampai (Таллинн, Ноблесснер)
Специализирующийся на азиатской кухне, ресторан Kampai, располагавшийся в модном районе Ноблесснер, закрылся, оставив гурманов без одного из любимых мест.
Читайте подробнее: В Ноблесснере закрывается популярный ресторан Kampai
7. Театр Старого Баскина (Таллинн)
Театр, основанный в 2005 году Эйно Баскиным, прекратит свою деятельность в конце 2024 года. Он был известен своими качественными постановками и профессиональной труппой.
Читайте подробнее: Оставшийся без государственной поддержки столичный Театр Старого Баскина прекратит работу
8. Ночной клуб Vabank (Тарту)
Клуб, сделавший летний перерыв, осенью так и не возобновил работу. Споры об аренде и снижение потока клиентов стали решающими факторами закрытия.
Читайте подробнее: Известный ночной клуб закрывает свои двери: „Это немного обидно, но судебный процесс стал последней каплей“
9. Паб Siili (Таллинн)
Этот уютный паб, проработавший 22 года в районе Кристийне, окончательно закрылся в августе. Заявление о сокращении сотрудников стало последним шагом в завершении его истории.
Читайте подробнее: В Таллинне закрылся проработавший 22 года паб
10. Бар Sveta (Таллинн)
Один из самых известных баров на Теллискиви, где проходили вечеринки и концерты, закрылся уже в начале года. Причинами стали инфляция и кризисы последних лет.
Читайте подробнее: Конец культового места: с нового года закрывается популярный бар Sveta у Балтийского вокзала
11. Ночной клуб CatHouse (Таллинн)
Клуб, популярный среди жителей и туристов, где часто выступали русскоязычные исполнители, внезапно закрылся из-за смены владельца здания. Это вынудило арендаторов освободить помещение, оставив организаторов мероприятий искать новые площадки. Здание снесут, а на его месте появится небоскреб.
Читайте подробнее: Строительство небоскреба вынудило закрыться таллиннский клуб
12. Радиостанция DFM
16 мая закончилась история самой танцевальной русскоязычной радиостанции в Эстонии. Радиостанция проработала около 20 лет. Как стало известно, никого из команды не сократили - сотрудников перевели на „Народное радио“.
13. Радиостанция „Народное радио“
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора выдал новые лицензии на оказание радиоуслуг. В результате конкурса вместо „Народного радио“ на волне 100.00 fm с этого года начало вещать „Радио Maximum“.
Читайте подробнее: Любимые ведущие в сборе: на волне „Народного радио“ начала вещание новая русскоязычная радиостанция
14. Контейнерный отель (Таллинн)
В ноябре отель Hektor Design Hostels Tallinn сообщил Кассе по безработице о планах сократить 11 сотрудников. По информации Äripäev, гостиница планирует закрыться в конце года.
15. Кафе Käkk и бар Mülä (Тарту)
Дом из красного кирпича в тартуском районе Супилинн знаком многим как место, где утром можно полакомиться выпечкой, а вечером – повеселиться. Было принято решение, что Käkk и Mülä будут работать до конца декабря.
Читайте подробнее: Закрываются очередные бар и кафе. Владельцы устроят по этому случаю большую вечеринку
16. Магазин бренда Diana Arno (Таллинн)
Бренд Diana Arno сообщил, что начиная с 20 февраля вынужден закрыть свой шоурум в центре Таллинна и онлайн-магазин. „Последние годы были полны вызовов - глобальная пандемия, война, энергетический кризис и инфляция оставили свой жгучий след и на жизненном пути нашего бренда“, - сообщил бренд.
Читайте подробнее: Эстонский бренд Diana Arno закрывает шоурум в Таллинне и онлайн-магазин
17. Пивной бар BrewDog (Таллинн)
Действовавший в квартале Ротерманни почти семь лет пивной бар BrewDog Tallinn закрылся, а на его месте откроется новый пивной бар. Одна из основных причин, по которой закрылся бар - это цена крафтового шотландского пива, которое там продавлаось.
Читайте подробнее: „Мне больше не придется продавать пиво по такой высокой цене“. Отечественный производитель сменит всемирно известный пивной бар
18. Галерея HAKI (Тарту)
Расположенная в творческом городке Aparaaditehas в Тарту частная галерея HAKI до конца декабря проводит последнюю выставку. С нового года галерея прекращает свою деятельность.
Читайте подробнее: Последняя выставка: расположенная в творческом городке галерея прекращает свою деятельность
19. Магазин одежды Noa Noa (Таллинн)
Датский бренд одежды Noa Noa закрывает двери своего последнего магазина в торговом центре Foorum в центре Таллинна и уходит с эстонского рынка. Компания разослала своим постоянным клиентам в Эстонии письмо, в котором сообщалось, что в конце года бренд одежды навсегда закроет свой магазин.
Читайте подробнее: Известный скандинавский бренд одежды уходит из Эстонии: магазин в Таллинне закрывается
20. Спортивная школа (Таллинн)
Новая коалиция в Таллинне решила передать задачи Таллиннской спортивной школы Таллиннскому управлению культуры и спорта и закрыть спортивную школу. По данным городского контроля, сотрудники спортивной школы распределяли субсидии незаконно.
Читайте подробнее: Таллиннская спортивная школа закрывается
21. Ювелирный бренд SOMA
Дизайнер и креативный директор София Халлик объявила о временной приостановке деятельности своего ювелирного бренда SOMA Jewellery после 8 лет деятельности. В итоге закрывается как творческая студия, так и онлайн-магазин эстонского бренда.
Читайте подробнее: Эстонский ювелирный бренд SOMA временно прекращает деятельность. Дизайнер София Халлик объяснила причины
22. Паб Seiklusjutte Maalt ja Merelt (Таллинн)
Легендарный столичный паб Seiklusjutte Maalt ja Merelt снесен. На его месте будет построен коммерческий и жилой дом с умными решениями. Готов дом будет в конце 2025 года.
Читайте подробнее: На месте легендарного паба в центре Таллинна появится „умный“ дом. Цены на квартиры зашкаливают
23. Ласнамяэский магазин Prisma (Таллинн)
С первого февраля магазин Prisma на Линнамяэ теэ больше не работает. Магазин проработал чуть больше двух лет. Владелец здания утверждает, что Prisma грубо нарушает арендный договор, прекратив работу магазина за много лет до конца арендного договора. В данный момент идет судебное разбирательство.
Читайте подробнее: Prisma в Ласнамяэ закрылась через два года после открытия
24. Погранпункт Нарва-Ивангород (Нарва)
Россия сообщила о планах начать на пограничном переходе „Ивангород“ работы по реконструкции, в связи с чем с февраля погранпункт Нарва-Ивангород закрыт для всех транспортных средств в обоих направлениях. Для пешеходов граница остается открытой.
Читайте подробнее: C февраля закрывается погранпункт в Нарве. Полиция просит иметь это в виду
25. Рождественский рынок в январе (Таллинн)
Таллиннская рождественская ярмарка в этот раз будет работать только до 27 декабря 2024 года. В предыдущие годы рынок закрывался в январе, сразу после Богоявления.
Читайте подробнее: Власти Таллинна объяснили, почему после Нового года на Ратушной площади больше не будет рождественского рынка
Почему это происходит?
Инфляция, рост цен на аренду, снижение покупательной способности, кризисы и изменения в потребительских привычках — все эти факторы оказали давление на бизнес. Многие заведения не смогли адаптироваться к новым реалиям.
Что остается?
Хотя уход культовых мест вызывает грусть, история показывает, что на смену старым проектам всегда приходят новые. Возможно, 2025 год станет временем для новых открытий, которые подарят Эстонии новые точки притяжения.
Какое из этих мест вы запомнили больше всего? Делитесь воспоминаниями в комментариях.