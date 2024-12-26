Останутся навсегда в 2024-ом: большой список мест, которые мы потеряли в уходящем году

Этот год оказался тяжелым для многих заведений Эстонии. Закрылись не только культовые рестораны и бары, но и целые театры, спа-центры и даже ночные клубы, которые десятилетиями радовали жителей и гостей страны. Предлагаем вспомнить об этих местах и о причинах их закрытия.

1. Суши-бар Tokyo (Тарту)

Один из первых суши-баров в Эстонии, более 15 лет радовавший тартусцев японской кухней, закрылся 14 ноября. Владельцы поблагодарили клиентов за многолетнюю поддержку, а новость вызвала бурю эмоций в социальных сетях.

2. Спа-центр Lavendel Spa (Виймси)

Спа-центр, известный уникальными банями и лимонным джакузи, закрыл свои двери спустя десятилетие работы. Экономическая нестабильность оказалась сильным ударом по индустрии спа-услуг.

3. Кафе-ресторан Trikster Tihane (Тарту)

Популярное место в творческом городке Aparaaditehas проработало восемь лет. Закрытие сопровождалось удалением аккаунтов заведения в соцсетях, оставив поклонников без объяснений.

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4. Магазин спортивных товаров Hawaii Express (Вильянди)

Работавший с 1999 года магазин закрылся из-за переезда руководителя и сложной экономической ситуации. Это стало символическим концом для магазина, долгое время оставшегося важным для города.

5. Авиакомпания Nordica

20 ноября стало известно о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ (Xfly). Решение связано с отказом инвестора продолжать приватизацию, а также ухудшением экономической ситуации.

6. Ресторан Kampai (Таллинн, Ноблесснер)