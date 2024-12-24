БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Ужаснетесь количеству: вспоминаем любимых звезд, которых мы потеряли в 2024 году
Подводя итоги 2024 года, невозможно не вспомнить о тех, кого этот год забрал с собой. Что поделать - так устроена жизнь! Вот некоторые эстонские и мировые известные личности, которых не стало в уходящем году. Нажмите на имя человека, чтобы узнать о нем больше.
4 января - Константин Желдин, советский и российский актер (91)
4 января - Кристофер Оливер, голливудский актер (51)
4 января - Глинис Джонс, американская актриса (100)
7 января - Франц Беккенбауэр, немецкий футболист и двукратный обладатель „Золотого мяча“ (78)
11 января - Юрий Соломин, советский и российский актер (88)
14 января - Лев Рубинштейн, российский поэт (76)
16 января - Вайно Вяльяс, эстонский и советский политик и дипломат (92)
20 января - Виталий Вашедский, российский актер (57)
22 января - Александр Сюталин, российский актер (60)
24 января - Вяйно Уйбо, эстонский актер и режиссер (81)
25 января - Вера Молчанова, советская и российская актриса (81)
29 января - Сандра Мило, итальянская актриса (90)
31 января - Райт Пярг, эстонский скульптор (57)
1 февраля - Карл Уэзерс, американский актер (76)
5 февраля - Тони Кит, американский кантри-музыкант (62)
6 февраля - Александр Симонец, российский актер (62)
8 февраля - Юрий Борзов, сооснователь группы „Машина времени“ (70)
11 февраля - Келвин Киптум, кенийский марафонец-рекордсмен (24)
16 февраля - Алексей Навальный, российский оппозиционный политик (47)
16 февраля - Дмитрий Марков, российский фотограф (41)
20 февраля - Кеннет Митчелл, канадский актер (49)
25 февраля - Томас Кингстон, член британской королевской семьи (45)
27 февраля - Ричард Льюис, американский актер и стендап-комик (76)
1 марта - Акира Торияма, автор манги „Dragon Ball“ (68)
1 марта - Айрис Апфель, дизайнер интерьеров и икона стиля (102)
7 марта - Римас Туминас, советский и литовский режиссер (72)
10 марта - Светлана Моргунова, российская диктор и телеведущая (84)
15 марта - Александр Ширвиндт, советский и российский актер (89)
19 марта - Василий Уткин, российский спортивный комментатор (52)
29 марта - Чэнс Пердомо, американо-британский актер (27)
31 марта - Светослав Пелишенко, российский сценарист и актер (71)
2 апреля - Уно Каупмеэс, эстонский певец и диктор (74)
8 апреля - Евгений Кунгуров, российский оперный певец и звезда шоу „Голос“ (40)
10 апреля - О. Джей Симпсон, американский футболист и актер, подозреваемый в убийстве жены (76)
12 апреля - Роберто Кавалли, итальянский дизайнер (83)
18 апреля - Эне Вейксаар, эстонская писательница и журналистка (55)
28 апреля - Андрей Тропилло, российский звукорежиссер групп „Аквариум“, „Кино“ и других (73)
5 мая - Бернард Хилл, британский актер (79)
7 мая - Эвальд Аавик, эстонский актер (83)
20 мая - кот Кактус, звезда замка Курессааре
27 мая - Ольга Кяо, эстонский режиссер (70)
30 мая - Калев Калло, эстонский политик и один из основателей Центристской партии (75)
30 мая - Анастасия Заворотнюк, российская актриса (53)
4 июня - Экке Мяртен Хеклес, эстонский актер (26)
6 июня - Тимур Иликаев, эстонский актер и музыкант (48)
10 июня - Франсуаза Арди, французская певица и актриса (80)
17 июня - Dario G, британский музыкант и диджей (53)
18 июня - Эмма Абайдуллина, российская журналистка (83)
19 июня - Хаги Шейн, эстонский тележурналист (78)
20 июня - Дональд Сазерленд, канадский актер (88)
20 июня - Маргарита Войтес, эстонская оперная певица (87)
23 июня - Тамайо Перри, американский актер и серфер (49)
24 июня - Шифти Шеллшок, американский музыкант и фронтмен группы Crazy Town (49)
29 июня - Яак Лыхмус, эстонский кинокритик и режиссер (69)
11 июля - Шелли Дюваль, американская актриса (75)
13 июля - Шеннен Доэрти, американская актриса (53)
15 июля - Tomcraft, немецкий диджей и продюсер (49)
18 июля - Боб Ньюхарт, американский комик и актер (94)
19 июля - Рауль Сеппер, эстонский музыкант (73)
22 июля - Петер Вендре, эстонский бизнесмен (71)
26 июля - Арво Валтон, эстонский писатель (88)
30 июля - Лембит Сарапуу, эстонский художник (93)
6 августа - Конни Чиуме, южноафриканская актриса (72)
14 августа - Джина Роулендс, американская актриса (94)
18 августа - Фил Донахью, американский телеведущий (88)
18 августа - Ален Делон, французский актер (88)
30 августа - Fatman Scoop, американский рэпер (53)
5 сентября - Серджио Мендес, бразильский музыкант (83)
8 сентября - Александр Масляков, российский телеведущий, многолетний ведущий КВН (82)
9 сентября - Джеймс Эрл Джонс, американский актер и голос Дарта Вейдера (93)
11 сентября - Николай Сванидзе, российский журналист и телеведущий (69)
15 сентября - Тито Джексон, американский музыкант и участник The Jackson 5 (70)
21 сентября - Роджер Палм, шведский барабанщик (75)
25 сентября - Роман Мадянов, российский актер (62)
27 сентября - Мэгги Смит, британская актриса (89)
1 октября - Вячеслав Добрынин, российский певец и композитор (78)
4 октября - Кристофер Чикконе, младший брат певицы Мадонны (60)
16 октября - Лиам Пейн, британский певец и бывший участник One Direction (31)
20 октября - Майкл Ньюман, американский актер (67)
21 октября - Пол Ди’Анно, амиракский певец и вокалист Iron Maiden (66)
29 октября - Тери Гарр, американская актриса (79)
29 октября - Рагне Веэнсалу, эстонская актриса (37)
3 ноября - Куинси Джонс, американский музыкант и продюсер (91)
8 ноября - Хелле Мери, эстонская актриса и вдова президента Леннарта Мери (75)
8 ноября - Джорджина Купер, британская супермодель (46)
11 ноября - Дмитрий Сухарев, советский и российский поэт и бард (93)
14 ноября - Матти Пятс, эстонский политик и внук президента Константина Пятса (91)
14 ноября - Игорь Вольке, эстонский уфолог (74)
16 ноября - Светлана Светличная, советская и российская актриса (84)
17 ноября - Владимир Левкин, российский певец, экс-солист группы „На-на“ (57)
26 ноября - Джим Абрахамс, американский режиссер (80)
1 декабря - Фред Юсси, эстонский зоолог, фотограф-натуралист и писатель (89)
16 декабря - Янис Тимма, латвийский баскетболист