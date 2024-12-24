Шоубиз
24.12.2024, 08:00

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Ужаснетесь количеству: вспоминаем любимых звезд, которых мы потеряли в 2024 году

 
Навальный, Заворотнюк, Масляков, Делон и другие
Ушли из жизни в 2024 году: Алексей Навальный, Ален Делон, Александр Масляков, Анастасия Заворотнюк
Ушли из жизни в 2024 году: Алексей Навальный, Ален Делон, Александр Масляков, Анастасия Заворотнюк
ФОТО: Scanpix, Vida Press

Подводя итоги 2024 года, невозможно не вспомнить о тех, кого этот год забрал с собой. Что поделать - так устроена жизнь! Вот некоторые эстонские и мировые известные личности, которых не стало в уходящем году. Нажмите на имя человека, чтобы узнать о нем больше.

4 января - Константин Желдин, советский и российский актер (91)

4 января - Кристофер Оливер, голливудский актер (51)

4 января - Глинис Джонс, американская актриса (100)

7 января - Франц Беккенбауэр, немецкий футболист и двукратный обладатель „Золотого мяча“ (78)

11 января - Юрий Соломин, советский и российский актер (88)

14 января - Лев Рубинштейн, российский поэт (76)

16 января - Вайно Вяльяс, эстонский и советский политик и дипломат (92)

Вайно Вяльяс

20 января - Виталий Вашедский, российский актер (57)

22 января - Александр Сюталин, российский актер (60)

24 января - Вяйно Уйбо, эстонский актер и режиссер (81)

25 января - Вера Молчанова, советская и российская актриса (81)

29 января - Сандра Мило, итальянская актриса (90)

31 января - Райт Пярг, эстонский скульптор (57)

Райт Пярг

1 февраля - Карл Уэзерс, американский актер (76)

5 февраля - Тони Кит, американский кантри-музыкант (62)

6 февраля - Александр Симонец, российский актер (62)

8 февраля - Юрий Борзов, сооснователь группы „Машина времени“ (70)

11 февраля - Келвин Киптум, кенийский марафонец-рекордсмен (24)

16 февраля - Алексей Навальный, российский оппозиционный политик (47)

Алексей Навальный

16 февраля - Дмитрий Марков, российский фотограф (41)

20 февраля - Кеннет Митчелл, канадский актер (49)

25 февраля - Томас Кингстон, член британской королевской семьи (45)

27 февраля - Ричард Льюис, американский актер и стендап-комик (76)

1 марта - Акира Торияма, автор манги „Dragon Ball“ (68)

1 марта - Айрис Апфель, дизайнер интерьеров и икона стиля (102)

Айрис Апфель

7 марта - Римас Туминас, советский и литовский режиссер (72)

10 марта - Светлана Моргунова, российская диктор и телеведущая (84)

15 марта - Александр Ширвиндт, советский и российский актер (89)

19 марта - Василий Уткин, российский спортивный комментатор (52)

Василий Уткин

29 марта - Чэнс Пердомо, американо-британский актер (27)

31 марта - Светослав Пелишенко, российский сценарист и актер (71)

2 апреля - Уно Каупмеэс, эстонский певец и диктор (74)

8 апреля - Евгений Кунгуров, российский оперный певец и звезда шоу „Голос“ (40)

10 апреля - О. Джей Симпсон, американский футболист и актер, подозреваемый в убийстве жены (76)

12 апреля - Роберто Кавалли, итальянский дизайнер (83)

18 апреля - Эне Вейксаар, эстонская писательница и журналистка (55)

Эне Вейксаар

28 апреля - Андрей Тропилло, российский звукорежиссер групп „Аквариум“, „Кино“ и других (73)

5 мая - Бернард Хилл, британский актер (79)

7 мая - Эвальд Аавик, эстонский актер (83)

20 мая - кот Кактус, звезда замка Курессааре

27 мая - Ольга Кяо, эстонский режиссер (70)

30 мая - Калев Калло, эстонский политик и один из основателей Центристской партии (75)

30 мая - Анастасия Заворотнюк, российская актриса (53)

Анастасия Заворотнюк

4 июня - Экке Мяртен Хеклес, эстонский актер (26)

6 июня - Тимур Иликаев, эстонский актер и музыкант (48)

10 июня - Франсуаза Арди, французская певица и актриса (80)

17 июня - Dario G, британский музыкант и диджей (53)

18 июня - Эмма Абайдуллина, российская журналистка (83)

19 июня - Хаги Шейн, эстонский тележурналист (78)

20 июня - Дональд Сазерленд, канадский актер (88)

20 июня - Маргарита Войтес, эстонская оперная певица (87)

Маргарита Войтес

23 июня - Тамайо Перри, американский актер и серфер (49)

24 июня - Шифти Шеллшок, американский музыкант и фронтмен группы Crazy Town (49)

29 июня - Яак Лыхмус, эстонский кинокритик и режиссер (69)

11 июля - Шелли Дюваль, американская актриса (75)

13 июля - Шеннен Доэрти, американская актриса (53)

Шеннен Доэрти

15 июля - Tomcraft, немецкий диджей и продюсер (49)

18 июля - Боб Ньюхарт, американский комик и актер (94)

19 июля - Рауль Сеппер, эстонский музыкант (73)

22 июля - Петер Вендре, эстонский бизнесмен (71)

26 июля - Арво Валтон, эстонский писатель (88)

Арво Валтон

30 июля - Лембит Сарапуу, эстонский художник (93)

6 августа - Конни Чиуме, южноафриканская актриса (72)

14 августа - Джина Роулендс, американская актриса (94)

18 августа - Фил Донахью, американский телеведущий (88)

18 августа - Ален Делон, французский актер (88)

Ален Делон

30 августа - Fatman Scoop, американский рэпер (53)

5 сентября - Серджио Мендес, бразильский музыкант (83)

8 сентября - Александр Масляков, российский телеведущий, многолетний ведущий КВН (82)

Александр Масляков

9 сентября - Джеймс Эрл Джонс, американский актер и голос Дарта Вейдера (93)

11 сентября - Николай Сванидзе, российский журналист и телеведущий (69)

15 сентября - Тито Джексон, американский музыкант и участник The Jackson 5 (70)

21 сентября - Роджер Палм, шведский барабанщик (75)

25 сентября - Роман Мадянов, российский актер (62)

Роман Мадянов

27 сентября - Мэгги Смит, британская актриса (89)

1 октября - Вячеслав Добрынин, российский певец и композитор (78)

4 октября - Кристофер Чикконе, младший брат певицы Мадонны (60)

16 октября - Лиам Пейн, британский певец и бывший участник One Direction (31)

Лиам Пейн

20 октября - Майкл Ньюман, американский актер (67)

21 октября - Пол Ди’Анно, амиракский певец и вокалист Iron Maiden (66)

29 октября - Тери Гарр, американская актриса (79)

29 октября - Рагне Веэнсалу, эстонская актриса (37)

3 ноября - Куинси Джонс, американский музыкант и продюсер (91)

8 ноября - Хелле Мери, эстонская актриса и вдова президента Леннарта Мери (75)

Хелле Мери

8 ноября - Джорджина Купер, британская супермодель (46)

11 ноября - Дмитрий Сухарев, советский и российский поэт и бард (93)

14 ноября - Матти Пятс, эстонский политик и внук президента Константина Пятса (91)

14 ноября - Игорь Вольке, эстонский уфолог (74)

16 ноября - Светлана Светличная, советская и российская актриса (84)

Светлана Светличная

17 ноября - Владимир Левкин, российский певец, экс-солист группы „На-на“ (57)

26 ноября - Джим Абрахамс, американский режиссер (80)

1 декабря - Фред Юсси, эстонский зоолог, фотограф-натуралист и писатель (89)

16 декабря - Янис Тимма, латвийский баскетболист

Янис Тимма

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